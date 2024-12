Suurt suusapidu varjutavad mustad pilved

Alates 2006. aastast toimunud Tour de Ski on ajalooliselt toimunud mitmes Euroopa riigis. Kõige sagedamini Itaalias, Šveitsis ja Saksamaal. Tänavu on asjad teistmoodi. Esimest korda korraldab võistlust ainult üks riik. Lisaks on võistluspaiku vähem kui kunagi varem, vaid Toblach ja Val di Fiemme.