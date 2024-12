Austraalias lahvatas kergejõustiku seksiskandaal

Skandaal läks käima sotsiaalmeedias levima hakanud videoklipist, kus on näha, kuidas Parnov oma käega ebasobivalt sportlase selga ja tuharat puudutab. Väidetavalt on aga kulisside taga toimunud palju hullemaid asju. Süüdistuse kohaselt on ta vähemalt korra hõõrunud oma erektsiooni vastu naissportlast.

Austraalia uudistekanal 9 News postitas Facebooki video, kus on näha, kuidas Parnov puudutas teivashüppaja Nina Kennedy tagumikku, kui too seisis võistlusvormis väljaku kõrval. Video on filmitud 2016. aastal, kui Kennedy oli 18-aastane.

Kui sa ei näe videot korralikult, vajuta siia ja vaata seda Facebookis.

Kennedy näol on tegemist väga kõrgel tasemel teivashüppajaga. Tänavu Pariisis toimunud olümpial võitis ta kuldmedali. Kõikge kirkama medali teenis ta ka aasta eest Budapesti MMil.

Teine Parnovi ohvriks langenud teivashüppaja on Amanda Bisk. Ta oli 20-aastane, kui treener teda 2009. aastal Jaapani võistlusreisil ahistas. Naine rääkis ajakirjanikule pisarsilmi, kuidas alkoholi järele lõhnanud Parnov hilisõhtul tema tuppa tuli, kui ta magama läks.

Treener ütles oma naisele, et tahab rääkida järgmise päeva võistlusest ja puges Biski voodisse. Naine sai mehe mõtetest valesti aru ning oli esialgu sellega nõus.

«Olin naiivne, noor tüdruk. Olin hiline õitseja. Nii et ma arvasin, et ta hoolib minust nagu mu vanemad, ja soovib mulle võistlusteks õnne. Siis tuli ta tegelikult minuga voodisse,» meenutab Bisk Fox Sportsile.

«Tundsin, et tal on erektsioon. Ta hõõrus seda minu vastu ja ütles, et tal tekkis minu pärast erektsioon. Ma hakkasin nutma ja anusin, et ta lõpetaks ja õnneks ta tegi seda. Ma võin öelda, et ta oli sellepärast pettunud,» rääkis Bisk õõvastavast vahejuhtumist.

Uurivad ajakirjanikud avastasid tekstisõnumeid, e-kirju ja dokumente, mis paljastavad Parnovi tegevuse aastate vältel. Ühtlasi ei võtnud tema tööandjad pikkade aastate jooksul süüdistusi tõsiselt. Nüüd on aga Austraalia võimud Parnovi osas algatanud suure uurimise.