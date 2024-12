Mourinho tõrjub kõmu: teated mu operatsioonist on tugevalt liialdatud​

Eelmisel nädalal kajastas meedia, et Mourinho läheb operatsioonile, kuid väga palju infot delikaatse protseduuri kohta ei jagatud. See pani tööle kuulujutuveskid, nagu oleks Mourinhol tõsine terviseprobleem.

Nüüd on Mourinho tulnud avalikkuse ette, sest operatsioon on tehtud ning ta kinnitas fännidele, et taastumine sujub. «Neile, kes muretsevad, võin kinnitada, et teated minu operatsiooni kohta on tugevalt liialdatud. See oli kiire ja tühine protseduur,» kirjutas ta.

Mourinho peaks pärast jõulupuhkust naasma Fenerbahce treeningutele. «Ma pole 25 aasta jooksul kordagi treeningut vahele jätnud ja ma ei lase sellel juhtuda ka praegu,» lisas Mourinho.

Türgi jalgpalliliigas on jõulupuhkus. Mourinho juhendatav Fenerbahce on punktitabelis teisel kohal, liider on linnarivaal Galatasaray. 5. jaanuaril minnakse vastamisi viimase meeskonna Hataysporiga.

Mourinho liitus Fenerbahçega sel suvel. Varem on ta nautinud suurt edu sellistes klubides nagu Porto, Chelsea, Inter ja Madridi Real. Tema karjäär on viinud ka Manchester Unitedisse, Tottenhami ja AS Romasse.