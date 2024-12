Latvala pooldab WRCs uuenduslikku lähenemist

Kõik kolm WRC tiimi olid Monza võistlusel esindatud oma Rally1-autodega ning seal tehti kummardus Itaalia rehvibrändile Pirelli, mis oli viimast aastat WRC ametlikuks rehvipartneriks.

Üritust on korraldatud 1978. aastast ning ühepäevasel show-võistlusel on varasemalt edu saatnud ka sportlasi, kes pole põhikohaga rallisõitjad. Näiteks on seitsmekordne Monza Rally Show võitja kogunud MotoGP sõitja Valentino Rossi ja triumfeerinud ka motokrossi MXGP võitja Antonio Cairoli.

Kuna tänavu võtsid võistlusest osa mitmed WRC-sõitjad, siis jäi nende otsustada ka Masters Show võitja. Vigursõidu finaalis kohtusid Thierry Neuville (Hyundai) ja Adrien Fourmaux, kes tegi oma viimase võistluse Fordi roolis. Võidumeheks tuligi uuest aastast Hyundagi kihutama hakkav Fourmaux.

Latvala, kes sai ka ise kohapeal viibida, usub, et selline võistluskontseptsioon oli edukas ja arvab, et seda laadi üritus sobiks hästi tulevasse WRC-kalendrisse. «Mulle on see väga meeldinud. Tore on olnud sõita siin Itaalias, kus on palju fänne, see on olnud tõesti lahe,» sõnas Latvala Autospordile.

Lõppenud WRC-hooajal katsetati natuke muudetud formaadiga võistlust. Sardiinias toimub etapp, mis suruti sisuliselt 48 tunni sisse. Neljapäeva hommiku asemel toimus testikatse reedel ning võistlusega tehti algust reede lõunast.

«Ma arvan, et meil võiks olla MM-sarjas midagi sarnast Monzale. Kõik MM-rallid ei peagi olema ühesugused. Mõnel üritusel võiks meil olla Monza sprindi-tüüpi võistlust. Kui hooajal on 13 või 14 etappi, siis võiks pidada kaks või kolm lühikest rallit, mis kestaks kaks päeva ja siis teha show, kuid see kõik oleks ikkagi võistlus. Ma arvan, et see oleks MM-sarja jaoks tore,» täpsustas Latvala.

Monza Rally Show Mastersi finaalis võistelnud Neuville arvab aga, et enne nii suurte muutuste tegemist peaks WRC keskenduma teiste nüansside täiustamisele. «Ma ei tea [kas WRC peaks selliseid üritusi rohkem tegema]. On tore, kui hooaja lõpus ja võib-olla aasta alguses oleks selline hooaja käivitaja, kuid üldiselt ütleksin, et meil on muid probleeme, mille lahendamisele tuleks enne keskenduda,» ütles Neuville.