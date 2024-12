Ronaldo jõulureis lõi soomlastel rinna kummi

Jalgpalli superstaari Cristiano Ronaldo reis Põhja-Soome Lapimaale on jõudnud uudistesse üle kogu maailma. Soomlased ise näivad sellest olevat väga elevil, sest see on suurendanud üleüldist huvi nende riigi vastu ja pannud terve maailma nende kodumaast rääkima.