Tennisist karmist argipäevast: me ei saa lihtsalt laual tantsida ja auru välja lasta

Endine esikümne mängija Barbara Schett-Eagle on õnnelik, et just tänapäeva maailmaga kaasnenud takistuste tõttu ei pea ta profikarjääri praegu alustama. Samas tõdeb ta, et vaimsed probleemid pole ka tema jaoks uus nähtus, kui tema tipp profitennisistina oli sajandivahetusel.