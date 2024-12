Latvala tegi Rovanperä tuleviku kohta karmi ennustuse

Rovanperä võitis 2022. ja 2023. aastal sõitjate MM-tiitli, kuid sama hästi kui kõndima õppimisest saati autoroolis istunud noormees teatas, et 2024. aastal võtab ta oma koormust maha. Ta osales 13 MM-etapist vaid seitsmel, eesmärk oli akusid laadida, et naasta 2025. aastal WRC-karusselli näljasemalt.

Latvala on veendunud, et Rovanperä motivatsioon on nüüd kõrge ja ta võitleb MM-tiitli eest. Kahekordse maailmameistri pikemat tulevikku vaagides oli Latvalal anda oma hinnang.

«Sel aastal on Kalle saanud ringrajal sõita ja proovida erinevaid asju. Ja see on talle selgelt meeldinud. Ma ei oska öelda, mis saab aastal 2026. Aga ma võin öelda, et tõenäoliselt ei sõida Kalle MM-sarjas kuni 30. eluaastani,» prognoosis Latvala.