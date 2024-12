Rootsi suusakoondise liikmed: MM Norras on õudusunenägu

Norra läänerannikul asuvas Trondheimis on sooja ilma tõenäosus kõrge, mis Roortsi koondise määrdemeistri Anders Svanebo sõnul muudab suusavaliku väga keeruliseks. «Tingimused on keerulised. Võib eeldada, et temperatuur on sageli nulli lähedal ja sajab vihma. Sellistes oludes on määrimine raske,» ütles Svanebo uudisteagentuurile TT.