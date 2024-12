Nagu eelmisel aastalgi, postitas Salah Instagrami foto, kus istus oma naise Magi ning tütarde Makka ja Kayaniga jõulukuuse ees. Foto sai moslemitelt palju kriitikat, sest kui kristlikus maailmas on jõulude tähistamine normaalne, siis moslemid seda pühaks ei pea.

Fännid kirjutasid postituse alla ohtralt negatiivseid kommentaare, mille ühine joon oli, et Salah vedas moslemeid alt, sest tema kui suur eeskuju ei tohiks tähistada kristlikku püha. Talle heideti ka ette, et reedab oma usku. Samas oli ka positiivseid kommentaare, mis soovisid talle häid pühi ning palusid negatiivsust ignoreerida.

this

32-aastane Salah on sel hooajal olnud suurepärases hoos. Senise 24 kohtumisega on tal koos 18 väravat, Liverpool juhib samal ajal nii Inglismaa kõrgliigat kui ka Meistrite liigat. Salah leping saab tuleval suvel läbi, mistõttu on teda seostatud erinevate klubidega, sealhulgas Prantsusmaa hiiu PSGga.