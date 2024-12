Protestid ja boikotid: transnaise osalemine MMil tekitab vaidlusi

Tema osalemine MMil on põhjustanud lahkarvamusi, kuid ta ei hooli sellest. «Tahan, et Holland oleks naiste noolemängu tähelepanu keskmes. Tahan anda midagi oma kogukonna inimestele. Võitlen kõigi eest, loodan inimesi inspireerida – igaüks võib olla tema ise,» teatas van Leuven.

Londonis toimuv MM kestab kuni 3. jaanuarini. Open-klassis osales kokku 96 mängijat, neist kaks naised. Ühe koha pälvis van Leuven, kes teenis selle välja naiste sarjas. Et see on võimalik, on tekitanud palju vaidlusi.

Inglismaa mängija Deta Hedman keeldus maikuus van Leuveniga mängimast. Tema sõnul on van Leuvenil bioloogiliste naistega võrreldes füüsilised eelised.​ Hedman ütles väljaandele DW, et tal ei ole tema vastu midagi, aga... «Minu ainus probleem on, et ta kvalifitseerus läbi naiste sarja. Arvan, et transnaised ei peaks saama võistelda naiste klassis,» sõnas Hedman.