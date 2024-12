Sebastien Ogier vihjas, mida plaanib teha lähitulevikus

Lõppenud hooajal pidi ta sõitma vaid pooltel rallidel, aga osales lõpuks kümnel, kuna Toyota soovis, et ta võitleks MM-tiitli nimel. WRC-sarjas on kokku 13 rallit. Siiski ei läinud heitlus nugadele, sest Ogier katkestas nii Tšiilis kui ka Kesk-Euroopas ja lõpuks võitis Hyundai piloot Thierry Neuville.

Tõenäoliselt tähendab see, et Ogier jätab hooaja teise ja kolmanda ralli ehk Rootsi ja Keenia etapid vahele, arvab Rallit.fi. Neljas etapp on sarja jaoks uus, kui võidusõitjad reisivad Kanaari saartele, kus võtavad üksteiselt mõõtu asfaldil. See võiks Ogier'le pakkuda huvi. Maikuus toimub Portugali ralli, mis on prantslasest ralliässa üks lemmikuid.