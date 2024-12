Pep Guardiola hoiatas, et Inglismaa jalgpalli valitsejat võib tabada katastroof

Guardiola tunnistab, et ülikehv hoog on seadnud nende eurosarja ambitsioonid suure kahtluse alla. «Viimastel aastatel on Manchester City olnud Meistrite Liigas. Nüüd oleme ohus, muidugi oleme. Kindlasti,» lisas ta.

Guardiola jutul, et Inglismaa jalgpallis võivad suured jõud ühtäkki kaardilt nii-öelda kaduda, on tõsi taga. Aastatel 2005–2009 lõpetasid PLi esinelikus Arsenal, Chelsea, Liverpool ja Manchester United. Kolm neist kuulusid nelja parema sekka kuni 2012. aastani, seda 15 hooaega järjest. Aga viimasest 11 hooajast on United jäänud Meistrite liigast välja viiel ja Arsenal kuuel korral.

«Premier League'is on konkurents tihe. Iga klubi tahab lõpetada esinelikus. Kui me ei võida mänge, siis jääme välja – lihtne,» ütles Guardiola.​ «Kui me ei kvalifitseeru, siis järelikult me ei väärinud seda, kuna polnud valmis ja meil oli palju lahendamata probleeme.»