M-Spordi boss rallifännide jaoks vastuolulisest lükkest: asi polnud Sesksi kiiruses...

Kuigi hooaja (ja ka Rally1-karjääri) kolmas osavõistlus Tšiilis läks Sesksil aia taha - tegi avapäeval sõiduvea -, leidsid nii mõnedki rallifännid, et mehe kiirus ja potentsiaal on suuremad kui Munsteril, kelle tänavuseks parimaks olid kolm viiendat kohta (Sardiinias, Kesk-Euroopas ja Jaapanis).

Ometi oli just Munster see, kes täishooajaga M-Spordis jätkab. Tiimipealik Richard Millener selgitas mõneti vastuolulise lükke tagamaid. «Martinš tegi Tšiili ralli esimesel võistluspäeval eksimuse, mistõttu sai ta vähem kogemusi ja sõiduaega. Samas ei tohiks üks-kaks rallit olla hindamise aluseks,» vahendab rallit.fi tema öeldut.

«Ma ei ütle, et Martinš pole piisavalt kiire, kuid Gregoire'i sooritusi vaadates tuleb tõdeda, et nende lähenemised olid erinevad. Lihtne on vaadata Gregoire’i tulemusi ja öelda, et ta polnud piisavalt kiire.