VIDEO Karol Mets: minu eduka aasta valemit on keeruline sõnastada

«Kindlasti on see hea tunnustus siia aasta lõppu ja minu jaoks suur asi. Olla ühe riigi parima jalgpallur on suur au. Minu aasta oli ikkagi hea. Ja muidugi ka emotsionaalne selle sõna paremas mõttes,» sõnas Mets pühapäeval peetud jalgpalligalal Postimehega vesteldes.