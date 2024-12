VIDEO Karl Jakob Hein: isu kasvab süües kiiresti, suisa tormilises tempos!

Valladolidis sai Heinast kohe põhimees. Praeguseks on tema arvel 18 Hispaania kõrgliigakohtumist ja kuigi meeskond paikneb tabeli põhjas, on Heina esitused pälvinud ohtralt kiitust klubi kuu parima mängija auhindade ja Hispaania spordipäevalehtede tunnustavate kirjatükkide näol.

Pühapäevasel jalgpalligalal Postimehega vesteldes oli Hein varmalt nõus, et tegu on tema karjääri kõige parema aastaga. «Pika puuga,» märkis Hein.

Mis on selle eduka aasta taga?

Kindlasti põhisõna on kannatus. Ja sihikindlus, et suutsin vaatamata paljudele tagasilöökidele selle olukorra enda kasuks pöörata.

Kannatuse all pead silmas seda, et jaksasid nii pikalt olla Arsenali kolmas väravavaht?

Eks see tulenes ka vigastustest, mida tagasilöökide all silmas pidasingi. Nende kahe-kolma aasta jooksul oli seda kannatust väga palju vaja. Aga sellega koos käis kõva töö, et olla valmis selleks momendiks, mis suvel kätte jõudis.

Kui vaadata sinu senist nelja ja poolt kuud Hispaanias, siis päris võimas sõit.

Pean olema väga rahul. See on mu esimene pikem laenuperiood. Läksin küllaltki kogenematu noore mängijana ja hüppasin vette ning olen ellu jäänud. See on kindlasti mind väga palju karastanud ja tugevamaks kasvatanud. Ning toonud esile suure arengu. Nüüd pea maas tööd edasi ja vaatame, mis tulevik toob.