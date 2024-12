Kregor Zirk ihkab astuda sammu edasi: järgmine eesmärk on tiitlivõistluste medal

«Muidugi, kes ei tahaks medalit, see jäi seekord saavutamata, aga ma arvan, et ma olen kindlasti enda karjääris järgmise sammu edasi teinud. Ja ütleme niimoodi, et kindlasti aasta alguses oli hästi palju teadmatust, enesekindlus väga palju kõikus, aga ma arvan, et lõpuks tänu sellele tegin kõik asjad korralikult ära ja läksin niimoodi starti, siis tulidki need head tulemused,» jätkas ta.