OTT JÄRVELA EOK kolistas spordiaasta parimate valimisega ämbreid

Kahjuks on aga tänavust võistlust seganud erinevad totrad jamad ja arusaamatused. Et neid edaspidi vältida ning konkursi usaldusväärsust ja mainet mitte kahjustada, olgu ilmnenud probleemid siinkohal peakorraldaja Eesti Olümpiakomitee (EOK) jaoks ära kaardistatud.

Esmalt tulebki aru saada, et spordiaasta parimate valimine pole Eesti spordipere väljanäitus, kuhu iga külaelanik saab oma nunnu kohale vedada, et teda siis ilmarahva ees valjuhäälselt ja silmaklapilikus kõneviisis kiita. Spordiaasta parimate valimine on Eesti tippvõistlus ja seal peavad kehtima kõrged kvalifikatsiooninormid. Eranditeta.