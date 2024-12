Rootsi ralli kohal ripuvad suured küsimärgid

Rootsi väljaanne Folkbladet vahendas, et praegune kokkulepe ralli korraldajate ja saami külade vahel on lõppenud. Väidetavalt reguleeris see ralli toimumist põliselanike karjamaadel

Esmakordselt peeti Rootsis MM-ralli tunamullu Umeå ümbruses. Esimestel aastatel pidasid ralli korraldajad pikki läbirääkimisi saami küladega, kelle territooriumil ralli pidi aset leidma. Tunamullu jõuti kokkuleppele vaid kaks kuud enne ralli algust. Portaal Rallit.fi vahendab, et paar aastat see kestis, kuid nüüd on kahel osapoolel vaja taas kokkuleppeni jõuda.

Ransi saami küla leiab, et esimesed ralliaastad olid kui katseaeg. Nende sõnutsi pole üritus ellu viidud nii nagu nemad sooviksid. Sellepärast ei luba nad rallit korraldada tuleval aastal nende karjamaadel. Põhjapõtrade karjamaade seisukord näeb kehv välja, mistõttu liiguvad põhjapõdrad laiematel aladel. Seetõttu võivad põhjapõdrad ka võistlusraja lähistel tiirutada. Seni on ralli korraldajad oma plaanidest kinni pidanud. Ralli 18st kiiruskatsest 14 läbivad piirkondi, kus saami külad on võistluse korraldamise vastu.

Rootsi ralli direktor Erik Åström vastas Folkbladeti päringule: «Ma ei saa kommenteerida. Arutelud on pooleli. Austusest kõigi osapoolte vastu ei tee me avaldusi.»

Rootsi MM-ralli peaks toimuma veebruaris. Enne seda avab uue WRC hooaja Monte Carlo ralli, mis peetakse 23.-26. jaanuarini.