Saksamaad painab 23-aastane jänn. Kas maailmameister lahendab ära?

Sel nädalavahetusel on Saksamaal Oberstorfis Nelja hüppemäe turnee esimene etapp. Nelja hüppemäe turnee kujutab endast nelja erinevat etappi, millest kaks asuvad Saksamaal (Oberstorf ja Garmisch-Partenkirchen) ning kaks Austrias (Innsbruck ja Bischofshofen). Neljal hüppemäel parima tulemuse teinud sportlane saab omale «kuldse kotka» trofee.

«Kõige raskem on see, et kõik neli mäge on nii unikaalsed ja erinevad,» ütles neljakordne maailmameister Jernej Damjan rahvusvahelise suusaliidu kodulehel.

Kes suudab surve all esineda? Selle hooaja seniste tulemuste põhjal võib ennustada, et võitja tuleb ühest võõrustajariigist, kusjuures Saksamaa Pius Paschke juhib MK-sarja Austria kolmiku Daniel Tschofenigi, Jan Hörli ja Stefan Krafti ees.

Viimati võitis Saksamaa suusahüppaja «kuldse kotka» 23 aastat tagasi, toona oli selleks Sven Hannawald. «Kõik teavad, mida suurem on surve, seda raskem on võita,» jätkas Damjan. «See on nii individuaalne spordiala, et sõltub tõesti sportlastest ja sellest, kas nad suudavat nii suurt survet taluda.»

2002. aasta olümpiavõitja Martin Schmitt (Saksamaa) sõnas, et nelja hüppemäe turnee on kõigile võistlejatele suur väljakutse. «Austria mehe või sakslase jaoks on raske võita «kuldset kotkast»,» märkis ta. «Surve on suur, peab palju meediaga suhtlema ja ümberringi kõik ootavad võitu, eriti kui oled favoriitide hulgas.»​

Sel hooajal on esmakordselt MK-etapi stardis kaks Eesti suusahüppajat - Artti Aigro ja Kaimar Vagul. «Eesmärk on parandada eelmise aasta tulemust. Loodan väga kvalifikatsioonist edasi pääseda,» ütles Vagul suusaliidu pressiteates.

«Konkurents läheb iga aastaga üha vägevamaks, kõik arenevad ja teevad tööd - just nagu mina. Sel nädalal olen aga perega rahulikku jõuluaega veetnud ja Oberstorfi talvist ja lumist ilma nautinud.»

Vagul on kindlasti stardis Oberstorfi ja Garmisch-Partenkircheni etappidel. Innsbruckis ja Bischofshofenis võistlemise otsus tehakse peale kahte esimest etappi.

Oberstorfis on laupäeval kell 17.30 kavas kvalifikatsioonid, päev hiljem toimub kell 17.30 võistlusvoor.