JALGPALL 2024 Lõpuks saadi selgeks, et kõik ei keerle ümber väravalööjate

Nimelt olid Vinicius ja Madridi Real veendunud, et 28. oktoobril toimuval galal antakse just brasiillasele üle jalgpallimaailma mainekaim individuaalne auhind - Ballon d'Or ehk Kuldne Jalgpall. Muidugi leidub ka teisi auhindu, aga ühtegi neist ei ihale jalgpallurid nii nagu 1956. aastast välja antavat. Ajalooline aura maksab.

Samuti maksab jalgpallis üldiselt ka reegel, et mida ründavam mängija, seda olulisemad on tema jaoks individuaalsed auhinnad. Reali ründaja Vinicius kuulub nende sekka, kelle jaoks on personaalne tunnustus eriti tähtis. Seepärast ta sõbrad ja sugulased kokku oli toonudki.