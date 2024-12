Janar Talts: tahame tulla Eesti meistriks, aga ainult tartlastele toetudes pole see võimalik

Tänavusel hooajal on leidunud korvpallihuvilisi, kes küsinud, et kuhu on omade mängijate projekt jäänud? Tartu Ülikool Maks & Mooritsa meeskonnas kannavad põhiraskust välismaalased ja teistest paikadest pärit kogenud eestlased. Klubi spordidirektori Janar Taltsi sõnul on see paratamatu.