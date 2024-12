Tänavuse ühe ägedama värava löönud Eesti koondislane siirdub Kreekasse

Yakovlev on Levadia kasvandik, käis vahepeal ka välismaal, esindas Eestis veel Narva Transi ja Tallinna Kalevit, kuid jõudis eelmise aasta alguses tagasi Levadiasse. Levadia särgis on ta 73 mänguga löönud 9 väravat. Tänavu sai ta esmakordselt koondisekutse ning lõi mängus Aserbaidžaaniga mälestusväärse värava.

«Sooviksin võtta hetke, et avaldada oma südamlikku tänu FCI Levadiale unustamatu aja eest siin klubis. Viimase kahe hooaja jooksul olen kasvanud nii mängija kui ka inimesena ning jään alati hindama mälestusi ja kogemusi, mida selles suurepärases klubis kogesin. Tahan tänada kõiki oma meeskonnakaaslasi, treeneritetiimi ja klubi juhtkonda nende professionaalsuse, pühendumise ja toetuse eest. Te kõik olete mänginud olulist rolli minu arengus, ja ma olen selle eest väga tänulik. Nüüd, kui liigun oma karjääri järgmisse peatükki Panionios FC-s, soovin Levadiale ainult parimat. Loodan, et jätkate suure edu saavutamist ja ootan põnevusega, kuidas klubi tulevikus areneb. Lõpetuseks tahan tänada ka sujuva ja professionaalse ülemineku korraldamise eest. Oli rõõm olla osa sellest suurepärasest meeskonnast ning jään alati Levadia suhtes kõrgelt meelestatuks,» rääkis Yakovlev klubi kodulehele.