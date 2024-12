Mäesuusataja kahe konkurendi haiglasse viimise järel: seda rada teevad amatöörid, neile ei saa olümpiat anda

Bormio on niigi tuntud MK-sarja ühe keerulisema raja tõttu. Allegre sõnul on asja tahetud teha veelgi vaatemängulisemaks, kuid suures hoos unustati turvalisus.

«Tunnen end sel rajal nagu hüpiknukk, keda juhib keegi teine. Rada viskab meid igasse suunda, tingimused on halvad. Korraldusega ei saa kuidagi rahule jääda. ka FIS (rahvusvaheline alaliit – V.A.) ei vastuta millegi eest. Nad tahtsid teha rada veelgi ägedamaks, aga liikusid sellega täiesti vales suunas. See muutus veelgi ohtlikumaks. Kitzbühelis korraldajad teavad, kuidas rada ette valmistada. Nad teavad, kuidas teha ägedamaks nii, et see sobib ka sportlastele. Siin aga teevad rada amatöörid,» rääkis Allegre Prantsusmaa spordilehele l'Equipe.