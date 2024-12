Trump pakub aegade parimat hokimängijat Kanada peaministriks

Trump kirjutas X-iga sarnases keskkonnas truthsocial.com oma kontol: «Just kohtusin Wayne Gretzkyga, The Great One'iga nagu hokimaailm teda tunneb. Ütlesin: «​Wayne, miks sa ei võiks olla Kanada peaminister, varsti tuntud kui Kanada kuberner. Sa võidaksid hõlpsalt, sa ei peaks isegi kampaaniat tegema.» Ta polnud huvitatud, kuid arvan, et Kanada inimesed peaksid tekitama liikumise DRAFT WAYNE GRETZKY. Seda oleks nii vahva näha!»

Selgituseks Kanada kuberneri teema kohta. Trump mainis mõne nädala eest Kanada peaministrile Justin Trudeaule ametlikul kohtumisel, et pangu too Trumpi ametisse astumise päevaks kõik USAsse liikuva ebaseadusliku migratsiooni kanalid kinnim vastasel juhul lajatab ta kõigile Kanada kaupadele 25-protsendilise tollimaksuga. Kui Trudeau mainis, et see tapaks Kanada majanduse, vastas Trump, et sel juhul tuleks Kanadast teha USA 51. osariik ja probleem kaob.