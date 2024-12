VIDEO Baskonia sai Euroliiga liidri üle uskumatu võidu

Oma joont hoidnud, kaitses üha rohkem õnnestumisi saanud ning (üli)kiirelt rünnakule tõtanud Pariis haaras järjest kindlamalt ohje. Teine veerandaeg võideti 31:13, korraks juhiti juba 19 punktiga. Tundus, et asi on tehtud.

«Me ei alustanud halvasti, aga mängisime neile sobivas tempos. Me ei saanud hakkama vastase agressiivsusega ning tegime halbu viskeid. Poolajal ütlesin, et jääme rahulikuks, võtame tõsiselt iga rünnakut, lauapalli ja üritame igal juhul pallikaotusi vältida,» avas Baskonia peatreener Pablo Laso edu aluseid.