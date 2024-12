Tänaku uus tiimikaaslane usub siiralt, et ta võib tuleval aastal MM-tiitli võita

«Eesmärk on võita,» kinnitas Fourmaux, et mõtleb juba tuleval aastal reaalselt MM-tiitlile. «Olime juba tänavu valmis tippudega võitlema, aga kohati jäi puudu õnnest ja [masina] võimekusest. Samas tunnen, et see on päris tehtav, nii et võit on selge siht.»