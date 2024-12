MAAILMA SPORT 2024 Pariisi olümpia varjutas kõik muu, isegi jalgpalli

Hetk Pariisi olümpiamängude avatseremoonialt. Prantsusmaa ja prantslased otsustasid ette ära, et särav olümpia on nende jaoks rahvusliku uhkuse küsimus. Pingutati täiega, et pidu oleks vägev. Oligi.

Foto: Chen Bin / Xinhua via ZUMA Press / Scanpix