Norra superstaari tabas suusapeol krahh

See oli ühtlasi Norra superstaari Johaugi esimene sprint üle nelja aasta. «Ma kardan,» naljatles kolmekordne Tour de Ski võitja Johaug enne starti. Hirm oli õigustatud.

Mis teeb Joensuus teise koha eriliseks on see, et viimati lõpetas soomlanna MK-sarjas vabatehnika sprindis poodiumikohal üle 15 aasta tagasi.