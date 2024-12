Läänenaabrite suusatäht kõnnib õhukesel jääl

Juba laupäevasest Tour de Ski esimesest võistluspäevast alates on Hagströmi kohal murepilv. Põhjuseks on 7. detsembril Lillehammeris toimunud sprindi veerandfinaal, kus rootslanna tegi valestardi.

Valestardi mõju on üpris suur. Hagströmi hoiatati kollase kaardiga, mis kehtib ka Tour de Ski ajal. Kui ta saab veel ühe kollase kaardi, on tema jaoks suusapidu läbi. Võistluse žürii valib kahe erineva karistuse vahel:

Kas ta ise on nüüd ettevaatlikum, kui teab, mis on kaalul? «Ma ei usu. Enne seda juhtumit polnud ma kaks või kolm aastat kollast kaarti saanud. Kõige hullem on see, kui sa saad valestardi. Aga ma ei kavatse seda teha,» lõpetas Hagström, kes langes Toblachis peetud 1,4 km vabatehnika sprindi veerandfinaalis konkurentsist.