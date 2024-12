M-Sport jagas teravat kriitikat saanud otsuse kohta selgitusi

M-Spordi tiimipealik Richard Millener kinnitas, et võistkond on teinud ainuõige valiku. «Joshil on ees suur väljakutse, kõik teame seda, aga kui selline võimalus tuleb, oleks hullumeelne seda mitte kasutada, sest seda ei pruugi enam kunagi tulla,» ütles Millener Belfast Telegraphile. «Olen kindel, et aitame Joshil hooaja jooksul areneda. Temalt ei oodata midagi ja ei avaldata mingit survet.»