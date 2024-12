NBA superstaar langes kuriteo ohvriks

Tänavusel hooajal on Dončići näitajad keskmiselt 28,1 punkti, 8,3 lauapalli ning 7,8 korvisöötu. Mavericks on noppinud 20 võitu ja 11 kaotust. Läänekonverentsi liider on 29st mängust vaid 5 kaotust saanud Oklahoma City Thunder, Mavericks istub 4. kohal. Idakonverentsi parim on 27 võidu ja nelja kaotusega Cleveland Cavaliers.