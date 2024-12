Tänaku endine tiimikaaslane avaldas, mis on tema Achilleuse kand

Kuni 2017. aastani Ott Tänaku meeskonnakaaslane olnud waleslane on alates 2020. aastast olnud Toyota sõitja. Viiest hooajast, mis ta on Jaapani meeskonnas sõitnud, on ta neljal lõpetanud MM-sarjas teisel kohal.

Kui kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä eelmise aasta lõpus teatas, et osaleb 2024. aastal vaid osadel MM-rallidel, siis pöördusid paljude pilgud Evansi suunas ja oodati, et ta tõuseb tiitlipretendendiks.

Elfyn Evans. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Kuigi ta oli pikalt, vähemalt matemaatiliselt, tiitliheitluses sees, siis avarii Soome rallil lõpetas tema ootused. Tänavu tuli ta kokkuvõttes siiski teiseks ning kui tema hooaegasid Toyota roolis vaadata, siis ei tundugi tema tulemused kehvad. Viimastel hooaegadel on aga jäänud mulje, et 36-aastase Evansi sära on kuhugi kadunud. Intervjuus Autospordile oli ta enesekriitiline ning mõtiskles kohtade üle, kus oleks vaja teha parandusi.

Mõneti üllataval kombel on kogenud rallimehe komistuskiviks saanud kruusarallid. «Sel aastal oli hetki, kui olime selgelt kõige kiiremad, kuid ka kohti, kus kõige aeglasemad Rally1-autol. Peame tegema järeldusi, sest see ei ole loogiline.

Ma arvan, et eriti karmimatel kruusarallidel jäi mul palju puudu ja see oli tõesti suurim Achilleuse kand, nii et see pool vajab palju parandamist. Panen sellele järgmisel aastal palju rõhku. See ei ole olnud suurepärane hooaeg ja ma ütleksin, et mul pole olnud ka varasematel aastatel rooli taga õnnelikku tunnet,» ütles Evans Autosportile.

Kui Evansil oli lõppenud MM-hooajal palju pingeid, sest tinglikult oli ta Toyota esisõitja, siis 2025. aastal olukord muutub. Rovanperä on tagasi ja jahib oma kolmandat MM-tiitlit, täiskohaga teevad kaasa ka Takamoto Katsuta ja uustulija Sami Pajari. Sébastien Ogier jätkab osakoormusega sõitmist.

Kas mingil moel võiks selline koosseis tulla waleslasele kasuks, sest ta pole enam esinumber? «Ma arvan, et päeva lõpuks käivad need asjad käsikäes. Ma tahan punkte ja meeskond tahab punkte ja lõppkokkuvõttes tuleb teha paremat tööd. Tuleb anda endast parima ja rohkem polegi vaja muretseda,» näis Evans pealtnäha muretu.