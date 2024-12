Norra laskesuusaässad pidasid 50 000-pealise publiku ees pingele vastu

Aastaid on traditsiooniks saanud, et laskesuusatajaid peavad detsembri viimastel päevadel Saksamaal Gelsenkirchenis, jalgpalliklubi Schalke 04 kodustaadionil show-võistluse, mis meelitab kohale kümneid tuhandeid pealtvaatajaid. Tänavu võitis 50 000 inimese silme all toimunud võistluse Norra duo Sturla Holm Lægreid ja Karoline Knotten.​