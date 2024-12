Kas WRC peaks sammuma F1 jälgedes?

F1 edulugu oma telesarja näol on juba ennast ära tasunud. Selle selged viljad on näha F1 kalendris. Sari on populaarne USAs ning nüüd on kuninglikul vormelisarjal selles riigis koguni kolm etappi.

Oluliselt väiksema eelarvema, kuid natuke sarnast sarja tootsid tänavu ka M-Spordi meeskonna tegijad: «More than Machine». Kahe sarja suur erinevus on, et rallisari on YouTube’is nähtav kõigile, vormelisarja aga Netflixi maksumüüri taga.

Millener tõdes, et sarja näitamine YouTube'is oli hoolikalt kaalutud ja teadlik valik. «Netflixist rääkides on huvitav, et inimesed mõtlevad kohe, et selline toodang peaks Netflixis olema. See on osaliselt tingitud sellest, et paljud inimesed arvavad, et Netflix on tasuta, kuigi tegelikult on see tasuline teenus,» ütles Millener rallit.fi’le.

Ta viis jutu edasi ka reaalse mootorispordi tarbimise juurde. «Sama kehtib ka nende kohta, kes ütlevad, et nad ei näe televiisioonist piisavalt rallit, kuid vaatavad F1te ja 95 protsenti neist maksab selle eest. Seega on huvitav vaatenurk, et YouTube võiks sellise sisu jaoks olla väga hea ja tõhus platvorm,» väitis Millener, et populaarses videokeskkonnas on võimalik jõuda laiema vaatajaskonnani.

«YouTube on andnud meile ka paindlikkust, sest saate produtsendid ja sponsorid, nagu Safetyculture, on võimaldanud sarja levitada ka traditsioonilistel kanalitel. See annab erinevatele riikidele võimaluse sarjad välja anda kas oma tasulistel või tasuta platvormidel,» selgitas ta.

Millener ei välista täielikult Netflixi sarja mõtet, kuid sel juhul peab sel olema selge eesmärk. «Mis puutub sarja edasiarendusse, siis loomulikult võiks selle panna Netflixi. «Drive to Survive» on ehk kõige edukam ja tuntuim näide sellistest sarjadest.

Aga golfi ekvivalent «Full Swing» ei jätnud mulle sama head muljet. Olen suur golfifänn, kuid sari tundus veidi kunstlik, eriti kui Ryder Cupi stseenid. Ka telesari tennisest on ju tehtud. Neid saateid on palju, nii et ma arvan, et peaksime rääkima tõelisi lugusid, selle asemel, et proovida luua draamat või mõelda liiga palju sellele, kas sari peaks Netflixis olema,» ütles Millener.