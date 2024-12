KAS TÕESTI? Cristiano Ronaldo ja Georgina ümber puhkes taas kuum kuulujutt

See on miski, mida küsitakse praegu kogu (spordi-)maailma kõmumeedias, kuivõrd portugallane viitas Dubais toimunud «Globe Soccer Awards» auhinnagalal Georginale kui «abikaasa».

«Mul on suur rõõm seda auhinda vastu võtta, kui mu vanim poeg ja abikaasa (wife - toim.) on siin koos minuga. Tema on mu kõige suurem toetaja ja põhjus, miks ma jätkuvalt edasi mängin,» sõnas Ronaldo parima Lähis-Idas mängiva jalgpalluri trofeed vastu võttes.