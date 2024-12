VIDEO MM-hõbedaga kuldse Kristjani teeninud Kaldvee-Lill: hea meel, et meie saavutused Eesti rahvale korda lähevad

Kuna meie esiduo viibi hetkel Göteborgis toimuval MK-etapil, kus nad on jõudnud veerandfinaali, edastasid nad oma võidukõne videosilla vahendusel.

«Tervitused Rootsist, Eesti spordirahvas. Meil on suur-suur au olla valitud aasta võistkonnaks. Meil on hea meel näha, et meie saavutused ja tulemused on Eesti spordirahvale korda läinud,» alustas Kaldvee.

Lill võttis sõnajärje üle: «Aitäh, Karoliine ja Tarvin, et olete alati olnud meie jaoks olemas. Aitäh, meie suurepärane taustatiim, ilma kelleta poleks me neid tulemusi saavutanud.

Aitäh, meie sõbrad, kolleegid ja pere, et olete tihti meisse uskunud ka siis, kui meie ise seda enam teinud pole. Aitäh, Fred, et sa veidi rohkem kui 20 aastat tagasi leidsid Jeti jäähallist kurlingukivid ja hakkasid asjaga tegelema.»

Kaldvee: «Aitäh, Eesti Olümpiakomitee, et olete meisse alati uskunud ja meid alati toetunud. Meil on hea meel näha, et Team Estonia toetus on meid kandnud siia, kus hetkel olema.»

Lill: «Aga mis kõige olulisem: me pole kindlasti oma unistuste poole püüdlemist veel lõpetanud. Me arvame, et meie paremad tulemused on veel ees ja selle nimel näeme endiselt tõsist tööd ja vaeva. Täna olemegi Rootsis, et MK-etapil järjekordset tulemust jahtida.»

