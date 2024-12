Aasta meessportlane Johannes Erm: ma küll seisan siin ja staadionil üksi, aga see pole ühemehesõu

«Aasta meessportlane 2024 - tõesti suur au. Olen iga aasta lõpus siin Alexela kontserdimajas käinud ja mõelnud: ükskord on see tiitel on minu. Tee on olnud pikk, alguses istusin tagumistes ridades, seejärel keskel ja nüüd täitsa ees, olles ka lavale jõudnud.