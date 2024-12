Jefimova uhkele saavutusteloetelule vaatamata tunnistas Hein, et aasta treeneri auhind tuli talle ootamatult. «See on minu jaoks tähtis, igaühte ei valita Eesti aasta treeneriks. Selle nimel otseselt töö ei käi, aga tunnustus on meeldiv. Eriti just sel aastal, sest ma ei oodanud seda ega kirjutanud kõnet valmis. Arvasin, et võidab üks kergejõustikutreener (Hein viitas siinkohal Johannes Ermi treenerile Holger Peelile - O. J.), aga ei, väga uhke tunne.»