JÄRELVAADATAV Värske Eesti aasta võistkond kaotas MK-etapi finaalis

Lill tunnistas, et finaalis oli vastane sel korral tugevam. «Me polnud nii head kui veerand- ja poolfinaalis, kuid siiski suutsime ennast tasavägises mängus hoida. Viimases voorus olid vastased täpsemad ja said võidu,» ütles Lill Eesti curlinguliidu pressiteenistusele.

Kohtumine on järelvaadatav siit:

Enne finaali

Göteborgi MK-etapil osales kogu Euroopa paremik, enamik neist on tuleval MMil ka meie peamised rivaalid.

«Siin on näiteks kohal tänavuse MMi võitjad rootslased Rasmus ja Isabella Wrana ning oma alagrupis kohtume Šveitsi kurlingupaariga, kus naismängija Carole Howald on naiste edetabeli esimene ning meesmängija Pablo Lachat-Couchepin on meeskonna koosseisus maailma edetabeli teine,» hindas Lill turniiri taset üheks hooaja tugevamaks.