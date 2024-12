OTSEÜLEKANNE Värske Eesti aasta võistkond heitleb MK-etapi finaalis

Esikohalahing šotlaste Jen Doddsu ja Bruce Mouatiga algas kell 14. Matš on otseülekandes nähtav siit:

Enne finaali

Göteborgi MK-etapil osales kogu Euroopa paremik, enamik neist on tuleval MMil ka meie peamised rivaalid.

«Siin on näiteks kohal tänavuse MMi võitjad rootslased Rasmus ja Isabella Wrana ning oma alagrupis kohtume Šveitsi kurlingupaariga, kus naismängija Carole Howald on naiste edetabeli esimene ning meesmängija Pablo Lachat-Couchepin on meeskonna koosseisus maailma edetabeli teine,» hindas Lill turniiri taset üheks hooaja tugevamaks.