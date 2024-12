Eesti ainsa profiratturite meeskonnaga liitub saarlane, kes aitas Mihkelsi EM-pronksini

Quick Pro Teami esindaja Rigo Räim sõnas, et Lauki ühinemine on meeskonna jaoks väga positiivne, sest see teeb tiimi tugevamaks ning annab taktikaliselt käike juurde. «Patu (Lauk – toim.) on mees, kes ei pelga olla jooksikute hulgas ja sealt võita. Ta on võimeline võitma ka grupifinišites. Saime trumpe juurde, eriti just künklikumatel ja raskematel sõitudel, mis on Patu leivanumbriks,» lausus Räim.