Legendaarne Lancia ralliauto pandi korraliku hinna eest müüki

Müüki tulnud auto on tehniliselt 1991. aasta mudel, millega sõitsid Lancia tehasetiimi eest maailmameistrid Juha Kankkunen ja Didier Auriol. Aga kui toona oli auto Martini värvides, siis see masin on välimuselt identne Sainzi masinaga ehk sellel on Repsoli kleebised.