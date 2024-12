Kristjanid läksid sinna, kuhu arvata võis

«Eesti treenerid ei satu väga tihti maailma suurte koondiste etteotsa. Mõni üksik on seda teinud ja väga edukalt. See on kindlasti peatükk, mida tulevikus oma elult ootan,» sõnas Hein.

Väliskoondiste juures edukas olemiseks tuleb kõvasti vaeva näha, kuid ainult sellest ei piisa. «Lõppude lõpuks on vaja edukaid sportlaseid, sest tulemusteta ei jõua treener kuhugi. Olen kindel, et Eestis on minust targemaid ujumistreenereid, aga kui sul ei satu kokku õiged sportlased, siis ei tulegi tulemust,» lausus ta.

Henry Hein: treener on äge ja vinge elukutse, aga rikkaks sellega ei saa

Viimastel nädalatel ja kuudel on Eesti spordis tõusnud oluliseks teemaks treeneri-elukutse roll ja/või väärtustamine. Aasta treeneriks valitud Henry Heina sõnul on teemapüstitus asjakohane.

«Treeneriametiga ei saa rikkaks, sest seal ei liigu raha. Võib-olla jalg- ja korvpall on erandid. Treeneritööd tehakse sellepärast, et on soov või huvi. Treenerid väärivad suuremat tähelepanu. Andekas sportlane ei jõua hea treenerita tõenäoliselt kuhugi,» rääkis ta.

Hein jätkas: «Kui Eestis noored ei näe treenerikarjääri valikuna, läheb seis keeruliseks. Praegu töötavad treeneritena enamasti vanema generatsiooni esindajad ja ma ei näe, et tuleks peale noori, kes sooviksid tippsortlasi treenida – ka ujumises. Tunnustamine aitaks sellele kaasa.»

Viimase kahe aasta Eesti aasta treener soovitab noortel hakata treeneriks, sest see on äge teekond, mida käia. «Võistlused, erinevad riigid, rahvusvahelised treenerid, sõbrad ja tuttavad – see maailm on ikka vinge.»