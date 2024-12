Venemaa spordiminister nimetas aasta sportlaseks Vladimir Putini

Putin on kirglik hokifänn ja teda on aeg-ajalt nähtud Venemaal mängimas. Putin viskab seal tihti väravaid riigi hokilegendide söötudest, aga keegi ei ürita tema vastu mängida kaitset.

Minister Degtjarev usub, et tippsportlastel on ühiskonnas oluline roll ning nende edu tuleks väärtustada. «Julgustan kõiki meie sportlasi ja rõõmustan nende võitude üle. Teen kõik endast oleneva, et võimalikult paljud meie sportlased võidaksid ja oleksid miljonitele Venemaa poistele ja tüdrukutele eeskujuks,» sõnas ta.