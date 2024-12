Hyundai hüljanud tippjuht maandus Toyotas

Aasta eelviimasel päeval sai selgeks, et belglane Loriaux hakkab tööle Overdriver Racing TGR Dakari meeskonna arendusdirektorina. 58-aastane Loriaux on teinud pika ja muljetavaldava karjääri autoralli MM-sarja tippmeeskondade heaks M-Spordis ja Hyundais. Viimastel aastatel on ta töötanud Hyundai WRC programmi mänedžerina.