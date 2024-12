Northug ründas kolmekordset olümpiavõitjat: ma hävitan su!

Petter Northug, kes on oma suusakarjäärile juba aastate eest joone alla tõmmanud, aasib alatasa praeguste tippsuusatajate suunas. Nüüd on aga 38-aastane Northug võtnud nõuks tulla uuesti tippsporti ja sihiks on võetud 2026. aasta taliolümpia. Käimasoleva Tour de Ski ajal sattus tema hambusse kolmekordne olümpiavõitja Iivo Niskanen, kelle ta lubas tulevikus suusaradadel hävitada.​