Ogier ei näe Toyota vangerdustes midagi halba

«Juha on meie spordiala legend ja see ei saa olla halb, et meeskond võtab juurde kogenud tegijaid. Vaatame, mis Juha tuua suudab. Tean teda inimese ja rallisõitjana, kuid praegu on veel vara öelda, mida ta meeskonda suudab tuua. Tema saabumise üle võib aga rõõmu tunda, kuigi ta on juba mitu aastat Toyota perekonda kuulunud,» ütles Ogier rallit.fi’le.