Friigid panevad suusatajaid pingeritta oksendamise ja kokkuvarisemise põhjal

«Ma arvan, et see on naljakas, sest nad teevad minu üle ilmselt nalja. Aga mis mulle selle juures meeldib, on see, et oluline pole võitmine. Oluline on, et kõik sportlased panevad võistlusesse oma südame ja hinge,» ütles indeksile enda teadmata nime andnud Jessie Diggins NRK-le.