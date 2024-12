VIDEO «Spordiaasta Tähed 2024» võimsaima hetke eest hoolitses sõudelegend Tõnu Endrekson

Need pälvisid kardioloog Margus Viigimaa, iluuisutamistreener Irina Kononova, laskesuusatamise suurvõistluste korraldustiim (Hillar Zahkna, Aivar Nigol ja Tarmo Kärsna), orienteerumise edendaja Lauri Leppik, veemoto edendaja Algo Kuus, Tehvandi spordikeskuse juht Kristjan Karis ja sõudmislegend Tõnu Endrekson.

Aplausi ja tänu pälvisid nad kohale tulnud Eesti spordirahvalt kõik, aga polnud kahtlust, et (terve õhtu) kõige vägevamad ovatsioonid kuulusid kuuekordsele olümpiasportlasele Tõnu Endreksonile. Kui 45-aastane Endrekson lavale astus, tõusis saal tema tänamiseks püsti. Aplaus kestis pikalt.

«Spordiaasta tähed» on oma iseloomult üritus, mis koosneb tunnustamistest ja tänukõnedest. Pea igal aastal juhtub nii, et mõni neist tõuseb mingil põhjusel esile. 2024 oli selleks Endreksoni tunnustamine ja tänamine. Oli igatpidi tunda, kuidas Eesti spordirahvas nautis võimalust tänada 24 aastat Eestit täiskasvanute tiitlivõistlustel esindanud sõudelegendi.

«Aitäh teile, olen südamest tänulik. 2004 olin laval, kui sain koos Leonid Guloviga aasta võistkonna tiitli. Läks 20 aastat, et olla nüüd üksinda laval. Kuid samas pole ma seda tulemust teinud, vaid olen kogu aeg kuulunud võistkondadesse. Koosseisud on vahetunud, aga siiski võistkondadesse.

Tõepoolest... sport teeb mind õnnelikuks, aga samas nagu näete, siis peale finišit pole me kunagi õnnelikud. Isegi mitte siis, kui võidame. Tänan teid kõiki - alaliitu, paatkonnakaaslasi, Eesti Olümpiakomiteed ja kindlasti Eesti rahvast, kes on olnud meie suurim kaasaelaja. Aitäh teile!» lausus Endrekson laval.

«Kes teeb, see sõuab! Vähemalt nii võib öelda Tõnu Endreksoni kohta, kes on teinud läbi sõudmise väga suuri tegusid. Ta on võitnud olümpial hõbeda ja pronksi ning sõudnud veel neljal olümpial kõige kõrgemate kohtade nimel.