24-aastast laskesuusässa kimbutab haruldane tervisemure

Detsembrikuu lõpetas ta IBU karikasarjas, võistlemisel on teda piinanud kompartmentsündroom. Tegemist on raske ning harva esineva tüsistusega, mis on tavapäraselt seotud trauma või vaskulaarsete haigustega. See on potentsiaalselt eluohtlik tüsistus, kirjutas eestiarst.ee .​

«Seda valu on ääretult keeruline seletada, kuid see surub sääreluu kokku, suuski on raske tõsta ja siis on väga keeruline võistluste lõpus kõndida,» sõnas ta väljaandele Nordic Magazine. «See sündroom on talve algusest peale uuesti esile kerkinud ja on mind kõigil võistlustel väga häirinud.»